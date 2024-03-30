حزب الله يستهدف تحركا لجنود إسرائيليين في موقع المالكية فجر السبت

جاء في البيان أن "المقاومة (...) استهدفت تحركا لجنود ‌‏العدو وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا إصابات مؤكدة".

أعلن حزب الله، فجر اليوم السبت، استهداف موقع المالكية الإسرائيلي ومحيطه "بالأسلحة المناسبة"، وتحقيق إصابات مؤكدة.

وجاء في البيان أن "المقاومة (...) استهدفت تحركا لجنود ‌‏العدو وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا إصابات مؤكدة".

وكانت قد استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة على طريق البازورية جنوبي لبنان، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل نائب قائد "وحدة الصواريخ والقذائف" في حزب الله، علي عبد الحسن نعيم، بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي في بيان، أعلن فيه أنه نفّذ عملية الاغتيال، فيما نعى حزب الله 7 مقاتلين، قال إنهم "استشهدوا على طريق القدس".

وأعلن "حزب الله" تنفيذ عمليات استهدفت آليات وانتشار جنود إسرائيليين في عدة مواقع، وقال إنه أوقع إصابات في المواقع العسكرية وتجمعات الجنود؛ في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

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