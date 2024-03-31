شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجومًا جويًا استهدف "مركز البحوث العلمية" في منطقة جمرايا غربي العاصمة السورية، دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا") عن مصدر عسكري، قوله إنه "حوالي الساعة 21:30 شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المسؤول في جيش النظام السوري أن الهجوم الإسرائيلي "أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجمات على مواقع في سورية في نحو 29 مناسبة منذ مطلع العام الجاري (21 هجوم جوي و8 هجمات برية)، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 58 هدفًا.