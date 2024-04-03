الأخبار | أخبار عاجلة
03/04/2024 - 18:22

قطر: مفاوضات تبادل الأسرى لا تزال عالقة في الخلافات ذاتها التي واجهناها في باريس

قطر: مفاوضات تبادل الأسرى لا تزال عالقة في الخلافات ذاتها التي واجهناها في باريس

أكّدت قطر، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الرامية لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، لا تزال عالقة في الخلافات ذاتها، التي واجهت الوسطاء العامصة الفرنسية، باريس.

جاء ذلك بحسب ما قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافيّ مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مساء اليوم.

وقال وزير الخارجية القطري: "جددنا موقفنا الداعي لتسوية عادلة وشاملة تقوم على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها". وشدّد على أن "الحرب في غزة، قد أفرزت واقعا إنسانيا ومأساويا".

ودعا "المجتمع الدولي لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل فريق الإغاثة في غزة بقصف إسرائيليّ
على صلة

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل فريق الإغاثة في غزة بقصف إسرائيليّ

وذكر أن "قطر مستمرة في وساطتها لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين"، مؤكدا "استمرار الجهود القطرية لإجلاء الجرحى والمصابين من غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع".

تفاصيل أوفى تباعا....

قطر مفاوضات تبادل الأسرى صفقة رهائن باريس غزة غزة الان مباشر طوفان الأقصى الحرب على غزة فلسطين اخبار غزة

التعليقات