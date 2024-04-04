تمديد اعتقال صباح هنية شقيقة إسماعيل هنية لمدة 12 يوما

محامي الدفاع قال إن موكلته "لم تنكر أنها تحدثت مع شقيقها لكن ليس في وقت الحرب. وأن هذه العلاقات ستبقى بعد الحرب أيضا. إنها مواطنة هنا منذ 48 عاما".

مددت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال صباح عبد السلام هنية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لمدة 12 يوما.

وادعت قاضية المحكمة في مدينة تل السبع أن الاشتباه ضد هنية بـ" التواصل مع وكيل أجنبي" يتعزز.

ورفض ممثل الشرطة التصريح إذا ما كان "الوكيل الأجنبي" شقيق المعتقلة هنية.

وقال محامي الدفاع إن موكلته "لم تنكر أنها تحدثت مع شقيقها لكن ليس في وقت الحرب. وأن هذه العلاقات ستبقى بعد الحرب أيضا. إنها مواطنة هنا منذ 48 عاما".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك)، فجر يوم الإثنين الموافق 1 نيسان/ أبريل 2024، صباح عبد السلام هنية، شقيقة إسماعيل هنية، بعد أن اقتحمت بقوات كبيرة منزلها في بلدة تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل مع التنظيم الإرهابي والتحريض على عمل إرهابي ضد إسرائيل".