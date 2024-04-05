تركيا تعلن اعتقال خليّة من 8 أشخاص تجسّست على أفراد وشركات لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

قال وزير الداخلية التركي: "اعتقلنا خلية من 8 أشخاص يجمعون معلومات عن أفراد وشركات لصالح الاستخبارات الإسرائيلية".

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، اعتقال خليّة من 8 أشخاص، قالت إنها تجسّست وجمعت معلومات لصالح الاستخبارات الإسرائيليّة.

وقال وزير الداخلية التركي: "اعتقلنا خلية من 8 أشخاص يجمعون معلومات عن أفراد وشركات لصالح الاستخبارات الإسرائيلية".

وفي شباط/ فبراير الماضي، أوقفت السلطات التركية، 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.

وذكر جهاز الاستخبارات التركي حينها، أنه علم بأن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.

وأشارت مصادر وقتها إلى أن التحقيقات رصدت قيام الموساد بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.

وكان جهاز الاستخبارات التركي قد نفذ عملية ضد محققين خاصين تابعين للموساد في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أسفرت عن توقيف 68 شخصًا.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد قال أمس الخميس إن الوضع في قطاع غزة لم يعد يحتمل، معربا عن مخاوفه الكبيرة بهذا الشأن.

وأشار فيدان خلال مؤتمر صحافي، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى أنه عقد لقاءات مع نظرائه على هامش الاجتماع، حيث أكد خلالها على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأضاف: "جميع نظرائنا تقريبا اتفقوا معنا الآن. أنه من المهم أن يتوصل المجتمع الدولي إلى هذا التفاهم على صعيد الانجازات الدبلوماسية، ولكن هناك المزيد للقيام به لتغيير شيئ ما على أرض الواقع. تصميمنا بشأن هذه القضية مستمر".