إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب قلقيلية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية إطلاق نار استهدفت مركبات للمستوطنين قرب بلدة عزون في قلقيلية، حيث استنفر الجيش قواته إلى مكان العلمية وشرع بعمليات تمشيط بحثا عن المنفذين.

حافلة المستوطنين التي هوجمت بإطلاق نار قرب قلقيلية اليوم (فيسبوك)

أصيب مستوطنان إسرائيليان على الأقل صباح اليوم الأحد، بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت بالقرب من بلدة عزون قضاء قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية إطلاق نار نفذت قرب بلدة عزون على الشارع الاستبطاني 55، بمساره عند منطقة النبي إلياس قرب قلقيلية، حيث انسحب المنفذ.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن قوات راجلة وطائرات بدون طيار تبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان سيرا على الأقدام.

وخلال مطاردة قوات الاحتلال المنفذ، تجدد إطلاق النار في موقع العملية قرب النبي إلياس، بحسب مصادر فلسطينية.

ووصفت إصابة أحد المستوطنين في عملية إطلاق النار قرب قلقيلية بالخطيرة، حيث وصل أحد المصابين إلى معبر "إلياهو" وإصابة أخرى كانت في حافلة للمستوطنين، على ما أفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المصاب بحالة خطيرة هي مستوطنة تبلغ من العمر 19 عاما، حيث تجري محاولات لإنقاذ حياتها.

وبحسب طواقم الإسعاف، نقلت المستوطنة المصابة في عملية إطلاق النار قرب قلقيلية إلى مستشفى "بيلنسون" في تل أبيب ووصفت جراحها بالخطيرة جدا، وهناك خطر على حياتها.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية إطلاق نار استهدفت مركبات وحافلة للمستوطنين قرب بلدة عزون في قلقيلية، حيث استنفر الجيش قواته إلى مكان العلمية وشرع بعمليات تمشيط بحثا عن المنفذين.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الشارع الاستيطاني 55 بالاتجاهين أمام حركة السير، وطالبت من السائقين عدم السفر باتجاه الشارع والبحث عن طرق بديلة، حيث نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية ودفعت بقوات معززة إلى المنطقة.