بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب طوباس

تلقى الهلال الأحمر الفلسطيني بلاغا عن إصابة فتاة بالرصاص الحي على حاجز تياسير قرب طوباس، وتم منع طاقم الإسعاف من الوصول للشابة التي تركت تنزف حتى الموت.

استشهدت شابة فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز "تياسير" العسكري شرق طوباس.

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وتلقى الهلال الأحمر الفلسطيني بلاغا عن إصابة فتاة بالرصاص الحي على حاجز تياسير قرب طوباس، وتم منع طاقم الإسعاف من الوصول للموقع لتقديم الإسعاف للشابة الفلسطينية الجريحة التي تركت تنزف حتى الموت.

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشابة، (لم تعرف هويتها بعد)، برصاص الاحتلال قرب طوباس، فيما أغلقت سلطات الاحتلال الحاجز بكلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية.

وأطلقت قوات الاحتلال على الشابة الفلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز "تياسير"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الإثنين، حيث أعلن عن اسشتهادها لاحقا.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن شابة فلسطينية وصلت إلى مفرق تيسير في الأغوار، وزعم في بيانها أن "الشابة وبعد أن رفضت الانصياع إلى تعليمات الجنود بالتعرف على نفسها، حاولت طعن جنود الجيش في الموقع، حيث قام الجنود بأطلاق النار وإصابتها"، مشيرا إلى أنه لم تقع أي إصابات بصفوف قوات الجيش.

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