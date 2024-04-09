تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

قصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، الثلاثاء، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

تجدد القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله في المناطق الحدودية، الثلاثاء، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

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وقصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، الثلاثاء، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

ومنذ بداية القصف المتبادل، استشهد في لبنان 359 شخصا على الأقل، بينهم 236 مقاتلا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية. وفي المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.