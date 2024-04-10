4 إصابات 3 منها بالرصاص الحيّ في هجوم للمستوطنين على برقة شرق رام الله في الضفة الغربية

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت ثلاث إصابات بالرصاص الحيّ، بالإضافة إلى فتى (15 عاما) أُصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس

أصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص الحيّ، فيما أُصيب فتى بالرصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط، اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مستوطنون على بلدة برقة، شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلّة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت ثلاث إصابات بالرصاص الحيّ، بالإضافة إلى فتى (15 عاما) أُصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، جراء هجوم المستوطنين على البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستوطنا هاجموا البلدة، وشرعوا بإطلاق الرصاص صوب الأهالي ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم الفتى، بالرصاص.

وأضافت المصادر أن المستوطنين، أحرقوا حظيرة للأغنام خلال هجومهم على القرية.

وفي سياق ذي صلة، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ما خلق أزمة مرورية وطوابير من مركبات المواطنين على امتداد مئات الأمتار.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تشديد إجراءاتها على بلدة جيوس شرق قلقيلية، لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت أطراف البلدة صباح اليوم، وداهمت عدة أحياء، وتجولت بين منازل المواطنين، وسط إجراءات قمعية بحقهم.