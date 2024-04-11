تقارير: طهران تبلغ واشنطن بأن ردها سيكون "محدودا عبر وكلائها في المنطقة"

نقلت "رويترز" ذلك عن مصادر في عُمان، وأضاف التقرير أن إيران طلبت من واشنطن عدم التدخّل بحال هجوم إيراني محدود على إسرائيل، وهو ما رفضه الأميركان.

أشار تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء، مساء الخميس، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن الرد على استهداف قنصلية طهران في دمشق، سيكون "محدودا وليس تصعيديا" وعبر "وكلاء إيران في المنطقة بعدد من الهجمات على إسرائيل".

ونقلت "رويترز" ذلك عن مصادر في عُمان، وأضاف التقرير أن إيران طلبت من واشنطن عدم التدخّل بحال هجوم إيراني محدود على إسرائيل، وهو ما رفضه الأميركان.

وكانت قد قالت الخارجية الأميركية في بيان صدر عنها، مساء الخميس، إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد لعدد من نظرائه بالمنطقة وخارجها أن أي تصعيد إيراني سينعكس ضرره على العالم كله.

وأعربت الخارجية الأميركية عن "‘قلقها‘ من التهديدات الإيرانية لإسرائيل والرئيس الأميركي، جو بايدن كان واضحا في تأكيد دعمنا لإسرائيل"، وأضافت: "أوصلنا رسائل لإيران وأطراف عدة أخرى في المنطقة تحذر من مغبة التصعيد".

ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع على محادثة بادرت لها وزيرة خارجية ألمانيا مع نظيرها الإيراني وأبلغها فيها أن "طهران سترد على قصف قنصليتها بشكل مناسب ومحدود".

وصرّح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، قبل انتصاف ليل الخميس - الجمعة، قائلا إننا "نعرب عن أسفنا لعدم استجابة طلب إيران من قِبَل مجلس الأمن الدولي بإدانة جريمة إسرائيل في الهجوم على القنصلية".

وفي اتصال له مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وأستراليا قال إن "معاقبة منفذي الهجوم الإرهابي على قنصليتنا في دمشق ضرورة، وطالبتهم بضرورة اتخاذ موقف صريح يدين هذه الجريمة الإرهابية لإسرائيل".

وأضاف عبد اللهيان إن "بعض الدول الغربية تتجنب إدانة جريمة إسرائيل بينما تدعو إيران إلى ضبط النفس، ولا بد من الضغط على إسرائيل لوقف إبادتها الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني".

وفي إطار الرد الإيراني المحتمل، حذّرت واشنطن عامليها الأميركيين وعائلاتهم بعدم الخروج من مناطق المركز والقدس وبئر السبع، حتى إشعار آخر.