تقرير أميركي: إسرائيل تستعد لهجوم إيراني مباشر خلال الـ48 ساعة المقبلة

نقلت الصحيفة ذلك عن شخص أطلعته القيادة الإيرانية على الأمر، فيما ذكرت الصحيفة أنه بينما تتم مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، صباح اليوم الجمعة، تقريرا، تشير فيه إلى أن إسرائيل تستعد لتعرضها لهجوم مباشر من قبل إيران، سواء في الجنوب أو الشمال، خلال الساعات الـ24-48 القادمة.

ونقلت الصحيفة ذلك عن شخص أطلعته القيادة الإيرانية على الأمر، فيما ذكرت الصحيفة أنه بينما تتم مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وقال مسؤول أميركي مطلع على الأمر، أمس الخميس، إن "تقارير المخابرات الأميركية تشير إلى ضربة انتقامية إيرانية خلال أيام ‘ربما على الأراضي الإسرائيلية‘ بدلا من المصالح الإسرائيلية في أماكن أخرى".

وذكرت موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الجمعة، أن الموساد والجيش الإسرائيلي صادقا على خطة، يوم أمس الخميس، لشن هجوم على إيران إن قصفت إسرائيل من أراضيها بشكل مباشر، وذلك بناء على الاستنتاج الإسرائيلي بأن إيران سترد على مقتل حسن مهدوي.