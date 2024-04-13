الاحتلال يقصف موقعا عسكريا كبيرا لحزب الله في الريحان بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في بيان، صدر عنه إنه قصف موقعا عسكريا كبيرا لحزب الله في الريحان بجنوب لبنان.

وأوضح البيان أن الموقع فيه مبان عسكرية ونقطة مراقبة. وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة السادسة والربع من صباح اليوم عدوانا جويا، فشن غارتين على منطقتي كسّارة العروش وبئر كلاب على مرتفعات جبل الريحان".

وأضافت الوكالة أن "الطائرات ألقت 4 صواريخ جو - أرض على المنطقة المستهدفة، أحدث انفجارها دويا تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان وتعالت سحب الدخان الكثيف".