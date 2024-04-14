مجلس الأمن القومي الإيراني: إذا واصلت إسرائيل عملياتها فستتلقى ردًّا أقوى بعشرات المرّات

أعلن مجلس الأمن القومي الإيرانيّ، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل "ستتلقى ردًّا أقوى بعشرات المرّات"، إذا واصلت عملياتها، مشيرا إلى تجنّب استهداف منشآت اقتصادية وبنى تحتية خلال الهجوم الذي نفّذته ليل السبت - الأحد على إسرائيل.

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