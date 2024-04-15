رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيقابَل بردّ؛ بايدن: عازمون على تجنّب تصعيد

أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين، عزمه على تجنّب تمدّد النزاع في الشرق الأوسط إلى "أبعد مما هو عليه الآن"، مع الحرب في غزة والهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق؛ وفي المقابل، أكّد رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، هرتسي هليفي، أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيقابلَ بردّ.

وقال بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في البيت الأبيض "نحن ملتزمون التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن (لدى حماس منذ هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر) إلى منازلهم، ويمنع تمدد النزاع إلى أبعد مما هو عليه الآن".

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