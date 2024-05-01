تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع عدة لحزب الله جنوبي لبنان، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن قذائف صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت بعضها في مناطق مفتوحة.

استمر القصف المتبادل، الأربعاء، بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشمالية مع لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في مواقع حدودية إسرائيلية في الجليل الغربي والجليل الأعلى وبلدات حدودية محذرة من رشقة صاروخية.

وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع عدة لحزب الله جنوبي لبنان، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن قذائف صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت بعضها في مناطق مفتوحة.

وقصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية.