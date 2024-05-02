سورية: قصف نسب لإسرائيل يستهدف مبنى في محيط دمشق وأنباء عن إصابات

أحصى المرصد السوري منذ مطلع العام الجاري 2024، 35 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية بينها 24 جوية و11 برية، وقد أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 70 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

من القصف في ريف دمشق

دوّت انفجارات قبيل انتصاف ليل الخميس – الجمعة في ريف دمشق الجنوبي الغربي عند الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة؛ وذلك تزامنا مع تحليق طائرات مسيّرة يرجح أنها إسرائيلية في سماء المنطقة؛ حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن ضربة إسرائيلية أصابت مبنى أمنيا سوريا خارج دمشق.

وذكرت تقارير سورية، أن إصابات وقعت جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى.

وأحصى المرصد السوري منذ مطلع العام الجاري 2024، 35 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية بينها 24 جوية و11 برية، وقد أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 70 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 129 من العسكريين، بالإضافة إلى إصابة 53 آخرين منهم بجراح متفاوتة.