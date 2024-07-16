مصرع عامل إثر تعرضه للدهس في عبلين

لقي عامل، في الخمسينيات من العمر، مصرعه في حادث عمل وقع، صباح الثلاثاء، في قرية عبلين بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 08:56 ورد بلاغ على البدالة 101 التابعة لنجمة داود الحمراء في منطقة الكرمل حول تعرض عامل لإصابة من شاحنة أثناء عمله في عبلين. أبلغ المسعفون عن رجل يبلغ من العمر 48 عامًا بلا علامات تدل بأنه على قيد الحياة وأقرّوا وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

31 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 31 عاملا بينهم 14 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، وهي جمعية هدفها حماية حقوق العمال ذوي المكانة المتدنية والأجانب والمواطنين، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان سقوط جسم هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.