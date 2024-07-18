انفجار قرب سيارة كان يستقلها عدد من المستوطنين قرب مدخل مستوطنة "مفو دوتان" الواقعة إلى الجنوب من سهل عرابة شمالي الضفة الغربية المحتلة، يسفر عن إصابة مستوطن؛ مصدر الانفجار لم يتضح بعد؛ وسط تقارير عن عملية تفجير.

أصيب مستوطنة في عملية تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة مستوطنين شمال طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس.

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مركبة مستوطنين "تعرضت لتفجير في قرب مستوطنة ‘حرميش‘"، وإشارت إلى أن مصدر الانفجار لم يعرف بعد.

وقالت إن الانفجار أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل بجروح طفيفة بشظية في موقع الانفجار، وأضافت أن قوات من جيش وشرطة الاحتلال هرعت إلى الموقع.

وبحسب إذاعة الجيش، فإن المركبة واصلت سيرها بعد التفجير حتى وصلت إلى حاجز ريحان العسكري قرب بلدة برطعة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى نقل مصاب بكتفه بجراح طفيفة لتلقي العلاج في مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة.

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