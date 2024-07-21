بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي... "سأركز على أداء واجباتي للفترة المتبقية من ولايتي"

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي لولاية ثانية في البيت الأبيض، في ظل الضغط المتزايد الذي تعرض له من قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس بسحب ترشحه للرئاسة بعد أدائه "الكارثي" في مناظرة أمام ترامب.

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي لولاية ثانية في البيت الأبيض، في إعلان مفاجئ يأتي قبل أقل من أربعة أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني، وفي ظل الضغط المتزايد الذي تعرض له من قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس بعد أدائه "الكارثي" في مناظرة أمام المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.

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أكد بايدن أنه يؤيد ترشيح الحزب الديمقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية بعد انسحابه من السباق. وقال بايدن عبر منصة إكس "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام"؛ معتبرا أن قراره الأول كمرشح الحزب للرئاسة عام 2020، اختيار هاريس نائبة للرئيس، "أفضل قرار" اتخذه.

وقال بايدن "رأيت أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، وأضاف أنه "سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل بشأن قراري"، وعبّر عن شكره لنائبته، كامالا هاريس، لكونها "شريكة استثنائية".

وقال بايدن الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما في بيان نشره على منصة "إكس" بينما يتعافى من فيروس كورونا في منزله بديلاوير، "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدمكم كرئيس". وأضاف "أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس إلى حين انتهاء ولايتي".

وأوضح بايدن أنه "سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري"، فيما يغرق القرار الحزب الديمقراطي في حالة من الفوضى، إذ يتعين عليه العثور على مرشح جديد لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، ونائبة الرئيس كامالا هاريس هي الشخصية الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشح.

يأتي قرار بايدن بعد أسابيع من الضغوط التي بدأت بأداء كارثي في المناظرة الرئاسية أثار مخاوف بشأن صحته؛ وتجعل هذه الخطوة بايدن أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ينسحب في وقت متأخر جدا من السباق الانتخابي، وأول رئيس ينسحب بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية، علما بأنه أمضى بايدن أكثر من ثلاثة أسابيع في مقاومة الدعوات للانسحاب من السباق الرئاسي في أعقاب مناظرة 27 حزيران/ يونيو الماضي.

بدوره، عبر الرئيس الإسرائيلي عن "شكره لجو بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي طوال مسيرته المهنية التي استمرت لعقود من الزمن"، واعتبر أنه "بصفته أول رئيس أميركي يزور إسرائيل في زمن الحرب، وحاصل على وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي، وحليف حقيقي للشعب اليهودي، فهو رمز للرابطة غير القابلة للكسر بين شعبينا".

ترامب: بايدن لم يكن "مؤهلا لأن يكون مرشحا" ولا ليكون رئيسا

بدوره، قال المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأميركي السابق، ترامب، مساء الأحد، إن بايدن "لم يكن مؤهلا لأي يكون مرشحا" و"بالتأكيد غير مناسب للخدمة" بعد إعلان الرئيس الأميركي انسحابه من السباق الانتخابي.

وأورد ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بعيد إعلان الرئيس، أن "جو بايدن لم يكن مؤهلا لأن يكون مرشحا للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبا للخدمة".

وأضاف "لم يكن كذلك أبدا... سنعاني كثيرا بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي أحدثه بسرعة كبيرة. لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يشيد ببايدن

في المقابل، أشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بالرئيس بايدن ووصفه بأنه "وطني عظيم" بعد إعلان انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال "من الواضح أن اتخاذ قراره لم يكن سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول"، مضيفا "جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم".

رئيس مجلس النواب الأميركي: على بايدن الاستقالة "فورا"

واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، أنه يتعين على بايدن الاستقالة "فورا"، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.

وجاء في بيان لجونسون: "إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا".