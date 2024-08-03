استشهاد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته شرقي صور

توجّه الإسعاف وفرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران المندلعة في السيارة ومحاولة تخليص المصابين فيها.

أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، على سيارة بين بلدتي البازورية ووادي جيلو شرقي مدينة صور بلبنان، وأشارت تقارير محلية إلى وقوع إصابات جراء الاستهداف.

وتوجّه الإسعاف وفرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران المندلعة في السيارة ومحاولة تخليص المصابين فيها.

ويتزامن ذلك مع توقعات بتصعيد الهجمات المتبادلة بين إيران وحزب الله من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، بعد اغتيال القيادي البارز بالحزب فؤاد شكر، مساء الثلاثاء الماضي، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

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