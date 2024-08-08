سورية: إصابة 4 عسكريين جراء قصف إسرائيلي بمحيط مطار في حمص

رجح المرصد السوري أن الانفجارات نجمت عن استهداف إسرائيلي لمستودعات تخزين السلاح في فوج الحمرات قرب مطار الشعيرات العسكري.

من موقع القصف الذي نسب لإسرائيل

أصيب 4 عسكريين بجراح جراء قصف إسرائيلي أعقبه وقوع انفجارات في محيط مطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي بسورية؛ مساء الخميس.

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وذكر مصدر عسكري في النظام السوري، أنه "حوالي الساعة 20:55 (توقيت سورية) مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى".

وأضاف أن "العدوان أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "انفجارات متتالية دوت في منطقة الشعيرات في ريف حمص الشرقي، يرجح أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي لمستودعات تخزين السلاح في فوج الحمرات قرب مطار الشعيرات العسكري".

وأشار إلى أنه لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية في المكان.

ومنذ بدء النزاع في سورية عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا لإيران وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر بأنها ستتصدى لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وتزايدت هذه الضربات على سورية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكن وتيرة الضربات "تراجعت بشكل لافت" وفق المرصد، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق في نيسان/أبريل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري.

واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف الضربة، وردّت عليها بهجوم صاروخي غير مسبوق.