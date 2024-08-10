صافرات إنذار في الجليل الأعلى

يواصل حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، تبادل إطلاق النار، على مديات متفاوتة بين جنوب لبنان والجليل، فيما لا يزال الحزب محتفظا بحق الردّ على اغتيال القائد العسكري، فؤاد شكر، وإسرائيل تعيش حالة من الانتظار والترقّب، بالتزامن مع التهويل الإسرائيلي بالحرب...

دوت صافرات الإنذار صباح اليوم السبت، في الجليل الأعلى، للتنبيه من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل، أو من شظايا صواريخ اعتراضية إسرائيلية.

وكان قد استشهد مسؤول الأمن بحركة حماس في مخيم عين الحلوة، سامر الحاج، وأصيب شخص آخر، عصر أمس الجمعة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة في صيدا بجنوب لبنان، وذلك مع تواصل قصف الجيش الإسرائيليّ مواقع في جنوب لبنان زاعما أنها تابعة لحزب الله، وسط تصاعُد التوتّر في المنطقة، بينما نعى الأخير مقاتليْن، كما أكّد استهداف مواقع إسرائيليّة عديدة.

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