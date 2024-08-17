شهيدان جراء قصف الاحتلال لمركبة في جنين

أقر جيش الاحتلال باستهداف "خلية" في جنين بواسطة طيرانه المسير؛ حسبما ورد في بيان مقتضب له.

من مكان استهداف المركبة

استشهد شابان جراء استهداف وقصف الاحتلال لمركبة بواسطة طائرة مسيرة على دوار البطيخة في مدينة جنين؛ مساء السبت.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شهيدا (18 عاما) من جراء قصف السيارة، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى اثنين بعد إعلان وزارة الصحة وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي.

ووصلت طواقم من الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، وقامت بتخليص ونقل شابين وإخماد المركبة التي التهمتها النار.

وأقر جيش الاحتلال باستهداف "خلية" في جنين بواسطة طيرانه المسير؛ حسبما ورد في بيان مقتضب له.

وذكر مسؤول أمني إسرائيلي، أن "مطلوبين اثنين كانا داخل السيارة التي استهدفت في جنين، وقد جرى اغتيالهما".

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