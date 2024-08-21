الطيرة: إصابتان إحداهما خطيرة إثر تفجير مركبة

أصيب شابان بجراح، إثر تفجير مركبة، وقع في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبيّ، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

أصيب شاب بجراح خطيرة وآخر بجراح متوسطة الخطورة، إثر تفجير مركبة، وقع في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبيّ، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

يأتي ذلك فيما تحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

وسجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

بدورها، قالت الشرطة في بيان، إنها "قد بدأت التحقيق، بعد تلقيها بلاغا، بشأن سماع صوت انفجار في أحد شوارع مدينة الطيرة، حيث تم في نهاية عمليات المسح، العثور على سيارة مشتعلة، وعثرت على بقايا سلاح".

ووفق الشرطة، فإنه "تم نقل جريحين لم تعرف هويتهما بعد، في حالة متوسطة وخطيرة إلى المركز الطبي ’مئير’ في كفار سابا"، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكرت الشرطة أنه "في نهاية النشاط، قامت بنقل النتائج لمواصلة استخراج الأدلة في مختبرات الطب الشرعي، في إطار تحقيق تم فتحه لفحص الخلفية والملابسات".

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكاان الانفجار، إنه "في تمام الساعة 11:23 ليلا، ورد بلاغ، بشأن وقوع انفجار في إحدى المركبات في الطيرة".

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبيّ، أن "مسعفين يقدمون العلاج الطبي، ويحوّلون إلى مستشفى ’مئير’، شابا يبلغ من العمر 30 عاما في حالة خطيرة، مصابا بجروح خطيرة في أطرافه، وشابا يبلغ من العمر 24 عاما، في حالة متوسطة مع إصابات في الوجه والأطراف".

وفي وقت سابق الأربعاء، توفي الشاب طارق بشر، وهو من مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، متأثرا بجراح كان أُصيب بها، إثر تعرّضه لإطلاق نار في كفر عقب في القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحيّة جريمة القتل، كان في زيارة لأقارب له في المدينة، حيث نشب شجار، تخلّله إطلاق نار، أُصيب خلاله الشاب، ليتوفى اليوم، متأثرا بجراحه، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وبوفاة الشاب بشر متأثرا بإصابته بهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 138 قتيلا، بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.