سورية: غارات إسرائيلية على مواقع في ريفي حمص وحماة

دوت انفجارات عنيفة مساء، الجمعة، في ريفي حمص وحماة وسط سورية، بالتزامن مع أنباء عن قصف جوي نسب لإسرائيل استهدف الأراضي السورية.

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وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، أن قصفا إسرائيليا استهدف ريف حمص ومحيط مدينة حماة، وأفيد بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ.

وبحسب مصادر صحفية، فإن غارات جوية استهدفت قيادة اللواء 47 وكلية البيطرة ومركزا للبحوث بريف حماة وكتيبة للدفاع الجوي بريف حمص.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت أكشاك بيع الوقود في ريف حمص الغربي تتبع لعناصر سوريين يعملون لصالح حزب الله اللبناني غرب مصفاة حمص على طريق صافيتا – حمص في منطقة قرية خربة التينة ومستودعات قرب مدينة حماة".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام حاولت التصدي للعدوان الإسرائيلي، إلا أنها فشلت في ذلك ووصلت الصواريخ لأهدافها، تزامنا مع تصاعد كثيف للدخان من المواقع المستهدفة.

وأحصى المرصد منذ مطلع العام الجاري، 60 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية بينها 43 جوية و17 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 122 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 178 من العسكريين، بالإضافة إلى إصابة 103 آخرين منهم بجراح متفاوتة؛ والقتلى هم: 23 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، 37 من حزب الله اللبناني، 18 من الجنسية العراقية، 44 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، 14 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، 42 من قوات النظام؛ وفقا لمعطيات المرصد السوري.

كما استشهد 17 من المدنيين بينهم طفلة و3 نساء بالاستهدافات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إصابة نحو 36 منهم.