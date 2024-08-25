إسرائيل تشن "هجمات استباقية" وحزب الله يعلن "انتهاء المرحلة الأولى من الرد بنجاح"

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه شن ضربات استباقية في لبنان بعد رصده استعدادات لحزب الله لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل، فيما أعلن حزب الله انتهاء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال فؤاد شكر بـ"نجاح كامل وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر".

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وأوردت تقارير إسرائيلية، أن الجيش أحبط هجوما صاروخيا لحزب الله كان مخططا الساعة الخامسة فجرا لاستهداف منشآت إستراتيجية في وسط البلاد من بينها مطار "بن غوريون".

وجاء في بيان لحزب الله، أن "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو"، مشيرا إلى أن بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة.

وسمع دوي انفجارات في مناطق مختلفة في الجليل، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في الجليل بما فيها منطقة عكا وشمالي حيفا، فيما جرى تعليق العمل في مطار بن غوريون، كما انقطع التيار الكهربائي في عدة مواقع في منطقة عكا، في ظل تقارير عن إطلاق حزب الله عشرات القذائف والصواريخ صباح اليوم.

وأعلن حزب الله في بيان أولي صباح اليوم الأحد أنه "في يوم أربعينية الإمام الحسين بن علي عليهما السلام سيد الشهداء وإمام الأحرار ورمز التضحية والإيثار ‏والإباء، وعند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024 وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ".‏

وأضاف أن "هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى".‏

وشدد على أن "المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديدا وقاسيا جدا".‏

وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضا "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه "سيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل". وفي رسالة بالفيديو عبر منصة إكس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "مقاتلات تهاجم حاليا أهدافا لحزب الله".

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