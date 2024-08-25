جنين: شهيد برصاص الاحتلال بزعم تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار

زعم جيش الاحتلال في بيان له أن قواته قتلت "مخربا" أثناء إطلاق النار من منطقة جنين باتجاه موقع عسكري.

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة الجلمة شرق جنين بعد انتصاف ليل السبت – الأحد.

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وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب وتركته ينزف حتى استشهاده، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه وإسعافه.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له أن قواته قتلت "مخربا" أثناء إطلاق النار من منطقة جنين باتجاه موقع عسكري.

وذكر أن "القوات شرعت بالبحث في منطقة جنين وراء ’مخرب’ آخر أطلق النار نحو الموقع".

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وتركزت المواجهات عند منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وجرى علاجهم ميدانيا.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيس للقرية ومنعت حركة مرور المواطنين والمركبات.

وذكر مدير مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، أن قوات الاحتلال احتجزت شابا في منطقة المطينة، ونكلت به كما أغلقت طريقا فرعيا في منطقة الخلة يربط القرية مع بلدة بتير المجاورة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى كفر عبوش وكفر زيباد وكفر جمال جنوب طولكرم، وجابت شوارعها وأحياءها، وسط أعمال تفتيش في القرى المذكورة؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.