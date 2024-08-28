إصابة خطيرة لعامل إثر سقوطه عن ارتفاع في إكسال

أسفر حادث عمل وقع في قرية إكسال بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة عامل، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب عامل، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في قرية إكسال بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 08:30، بلاغا حول سقوط عامل عن ارتفاع ثلاثة أمتار خلال عمله ببلدة إكسال. وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت العلاجات الأولية لعامل (44 عاما) الذي وصفت حالته بالخطيرة مع إصابة في الرأس والأطراف، ونقل بعدها إلى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.