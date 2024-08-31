قصف مدفعي إسرائيلي على مواقع بجنوب لبنان وصافرات إنذار في الجليل

تجددت الاشتباكات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، حيث تبادل حزب الله والاحتلال إطلاق النار || دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى.

شهدت الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم السبت، حيث أطلق الاحتلال قنابل مضيئة وقذائف، إلى جانب تحليق طيران استطلاعي في المناطق الجنوبية اللبنانية فيما دوت صافرات إنذار في موقعين إسرائيليين بالجليل الأعلى.

ويُذكر أن مساء أمس الجمعة، استهدف الاحتلال بلدة عيتا الشعب اللبنانية بصاروخ أرض - أرض موجه، وقبلها كانت قد استهدفت قوات حزب الله مربض مدفعية الاحتلال التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف ومقر قيادة اللواء الغربي 300 ‏في ثكنة يعرا وانتشار للجنود في محيطه بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا، وفق لبيان صدر عن الحزب.

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