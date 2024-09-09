اشتباه بحدث أمني: اعتقال 13 شخصا وقوات من الشرطة تغلق شارع 6

بحسب المعلومات الواردة، فإن الحديث يدور عن مركبة سفريات جرى ضبطها على شارع 6، ويدور الاشتباه حول اعتقال عدد من العمال الفلسطينيين من الضفة بداخلها.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 13 شخصا بعد ضبط مركبة "مشبوهة" على شارع 6 قرب جلجولية؛ اليوم الإثنين.

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وذكرت تقارير إسرائيلية، أن الشرطة تشتبه في تخطيط أحد المعتقلين لتنفيذ عملية دون العثور على أسلحة في المركبة، بينما الآخرون جرى إحالتهم للتحقيق ولا شبهات ضدهم.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحديث يدور عن مركبة سفريات جرى ضبطها على شارع 6، ويدور الاشتباه حول اعتقال عدد من العمال الفلسطينيين من الضفة بداخلها.

ودفعت الشرطة بقوات معززة ومروحية إلى المكان، والتي قامت بإغلاق شارع 6 باتجاه الشمال، ما أدى إلى اختناقات مرورية في الشارع.

وجاء في بيان للشرطة، أن "شارع 6 أغلق أمام حركة السير من محور طرق ’حورشيم’ باتجاه الشمال، إثر الاشتباه بحدث أمني".

وذكرت أن "المركبة المشبوهة ضبطت من قبل الشرطة، وقد جرى اعتقال جميع مستقلي المركبة وإحالتهم للتحقيق إلى جانب فحص المركبة من قبل خبير المتفجرات".

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق إعادة فتح شارع 6 أمام حركة السير.