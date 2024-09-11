اندلاع حريق وانهيار مبنى: إصابات بانفجار في جديدة المكر

انفجار بالقرب من مبنى سكني في جديدة المكر أدى إلى نشوب حريق في المكان وإصابة ثلاثة أشخاص بدرجات إصابة مختلفة؛ الشرطة تتحدث عن "شبهات بأن الخلفية جنائية"، دون أن تتضح ملابسات الانفجار.

أصيب ثلاثة أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة من جراء "انفجار" شهدته بلدة جديدة المكر، مساء اليوم، الأربعاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية، فيما أفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ بـ"اندلاع حريق وانهيار مبنى" نتيجة للانفجار.

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وأدى الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى سكني في جديدة المكر، بحسب الشرطة الإسرائيلية، إلى اندلاع حريق في المكان؛ ولم تتضح ملابسات الانفجار، فيما قالت الشرطة إن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الخلفية وراء الحادث جنائية".

وذكرت الطواقم التابعة لسلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن "خمسة فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق والتعامل مع انهيار مبنى سكني في قرية جديدة المكر"، وأعلنت "إنقاذ عدد من الأشخاص المحاصرين بدرجات إصابة متفاوتة".

وأضافت أنه "يواصل عناصر الإطفاء عمليات الإخماد والبحث للتأكد من عدم وجود محاصرين أو مصابين آخرين".

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لمركز "حيان" أنها نقلت مصابا يبلغ من العمر 18 عامًا أصيب بجراح متوسطة الخطورة في القسم الأعلى من جسده إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا. ولم تُعرف طبيعة جراح المصابين الآخرين.

وقالت الشرطة إن قواتها وصلت إلى الموقع حيث "شرعت بجمع الأدلة وإجراء عمليات تمشيط وإجراء تحقيقات"، وأضافت أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الخلفية وراء الحادث جنائية".