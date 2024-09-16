مصرع شاب في حادث طرق قرب عرابة

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة قرب مدينة عرابة عن مصرع سائق الأولى متأثرا بجراحه الخطيرة.

من مكان الحادث (تصوير طواقم الإسعاف)

لقي شاب (25 عاما) مصرعه جراء حادث طرق بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 7955 قرب مدينة عرابة؛ اليوم الإثنين.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بإصابته الخطيرة.

وقال المضمد شوقي أبو ريا، إن "سائق الدراجة النارية كان على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى إصابة بالغة الخطورة، وقد أجرينا له الفحوص الطبية ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.