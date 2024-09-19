إصابات بينها خطيرة بالجليل الأعلى جراء صواريخ أطلقت من لبنان

أعلن حزب الله في بيان مقتضب استهدفه لتحشدات من الجيش الإسرائيلي، وقال في البيان: "أوقعنا قتلى وجرحى في هجوم استهدف جنودا إسرائيليين بموقع المرج في إصبع الجليل".

أصيب 15 جنديا إسرائيليا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، الخميس.

وأعلن حزب الله في بيان مقتضب استهدفه لتحشدات من الجيش الإسرائيلي، وقال في البيان: "أوقعنا قتلى وجرحى في هجوم استهدف جنودا إسرائيليين بموقع المرج في إصبع الجليل".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستهدف صاروخ مضاد للدروع من لبنان آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في "تل حاي" قرب كريات شمونة بالجليل الأعلى، واستدعى الجيش الإسرائيلي مروحيات عسكرية لأخلاء الجرحى بصفوف قواته.

يأتي ذلك، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطيران الإسرائيلي هاجم مباني عسكرية ومستودع أسلحة تابع لحزب حزب الله في سبعة مناطق جنوب لبنان.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن مقاتلات سلاح الجو هاجمت مباني عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق شيحين، الطيبة، بليدا، ميس الجبل، عيترون وكفركلا في جنوب لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات الإسرائيلية مستودع أسلحة كان يستخدمه حزب الله في منطقة الخيام جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في عدة مناطق جنوب لبنان.