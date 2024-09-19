مقتل عيسى توما من الرامة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت في منطقة مفتوحة بين قريتي بين جن وحرفيش بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الخميس، عن مقتل شاب، في الثلاثينيات من العمر.

قُتل شاب، في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار وقعت في منطقة مفتوحة بين قريتي بين جن وحرفيش بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الخميس.

وضحية الجريمة عيسى داود توما (28 عاما) من قرية الرامة، كان ينوي الزواج بعد نحو شهر.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 11:52 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشير) عن إصابة رجل في حادثة عنف في منطقة مفتوحة بالقرب من قرية حرفيش. وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ عن إصابة رجل يبلغ من العمر حوالي 25 عاما بجروح نافذة، بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وأقرت وفاته".

وقال مسعف طب الطوارئ في "نجمة داود الحمراء"، فراس ريس، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، قادونا إلى رجل كان ملقى فاقدا للوعي وبدون نبض وتنفس، مع وجود جروح نافذة في جسده. أجرينا فحوصات طبية، لكن إصابته كانت خطيرة وكان علينا أن نقر وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

168 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل 168 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، بينها إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي، تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بمناطق 48، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.