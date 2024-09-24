إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الخليل

جيش الاحتلال تقتحم مخيم الفوار وتعتدي على المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات استخدم الاحتلال خلالها رصاصه الحي ما أسفر عن إصابة شابين أحدهما بحالة حرجة.

أصيب شابان وصفت جراح أحدهما بـ"الحرجة"، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في مخيم الفوار، جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" بأن طواقمها في الخليل تتعامل مع إصابة حرجة لشاب يبلغ من العمر 29 عامًا، من جراء إصابته برصاص حي في الصدر قرب مخيم الفوار، وقالت إنها تعمل على نقله إلى المستشفى.

وفي بيان مقتضب آخر صدر عن "الهلال الأحمر"، ذكرت الجمعية أن طواقمها في الخليل "تتعامل مع إصابة أخرى لشاب في مخيم الفوار، تعرض لإطلاق النار وأصيب بالأرجل"، مشيرة إلى أنها تعمل على نقله إلى المستشفى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "إصابة شاب بجراح حرجة برصاص الاحتلال في الصدر، نقل إلى مستشفى يطا الحكومي من مخيم الفوار"، وأفادت بأن "الطواقم الطبية نجحت في إنعاش قلبه، ولا يزال بحالة خطيرة".

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كما نفذ مستوطنون عدة هجمات طاولت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقال شهود عيان إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفوار، وبلدة دورا في الخليل. وأكد الشهود أن "أصوات طلقات نارية سمعت في مخيم الفوار بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي".

ومن حين إلى آخر، يقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم الواقع قرب الشارع العام جنوب مدينة الخليل، وتندلع مواجهات مع فلسطينيين بالحجارة يرد عليها الجيش بالرصاص الحي.

وفي السياق، أضاف الشهود أن "قوة إسرائيلية اقتحمت قرية الطَبَقة جنوب الخليل أيضا، وداهمت عدة منازل وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن مستوطنين هاجموا منزلا في قرية الكرمل بمدينة الخليل، وحطموا محتوياته، كما اقتلعوا عددا من الأشجار وخربوا مزروعات".

وأضافت الوكالة أن المستوطنين "قاموا بتجريف أرض تعود لعائلتي الجبارين وأبو عرام، بينما تمنع قوات الاحتلال أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها وزراعتها منذ شهور".

وشمالي الضفة، قالت الوكالة إن مستوطنين "رشقوا بالحجارة سيارات فلسطينية عند المدخل الرئيسي لقرية ياسوف شرق سلفيت، ما أدى لتضرر عدد منها".

وأشارت إلى اقتحام "قوات الاحتلال قرية تِل، جنوب غرب مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية، واندلاع مواجهات مع فلسطينيين، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اعتقالات".