غارات إسرائيلية تستهدف ميناء ومطار ومحطة طاقة في مدينة الحديدة اليمنية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هذه الهجمات، التي أسفرت عن انفجارات هزت المدينة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري أن قصف ميناء الحديدة يأتي بعد 3 هجمات للحوثيين بصواريخ بالستية على إسرائيل.

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، مدينة الحديدة اليمنية الساحلية على البحر الأحمر، حيث شنت إسرائيل أكثر من 10 غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة ومطار الحديدة الدولي، وفقًا لمصادر يمنية محلية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هذه الهجمات، التي أسفرت عن انفجارات هزت المدينة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري أن قصف ميناء الحديدة يأتي بعد 3 هجمات للحوثيين بصواريخ بالستية على إسرائيل.

وذكرت تقارير عربية أن الغارات استهدفت ميناء الحديدة ومحطة طاقة وخزانات نفط في المدينة.

وأفادت وكالة "سبأ" في صنعاء أن الهجمات تمثل عدوانا إسرائيليا ضد اليمن. كما ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله أن الهجمات استهدفت أيضًا خزانات نفط في ميناء رأس عيسى، مما تسبب في احتراق خزانات نفط.