طمرة: مقتل شاب تعرض لجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة طمرة عن إصابة شاب (27 عاما) بجراح وصفت بالحرجة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قتل الشاب حسين محمد مريح (27 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة؛ مساء الإثنين.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، إذ عانى جروحا حرجة اخترقت جسده.

القتيل حسين مريح

وقال المضمد حسن أبو رومي، إن "المصاب كان بعيادة محلية في طمرة وهو فاقد للوعي نتيجة إصابات خطيرة اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف بحالة حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته هناك بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

172 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قتل 172مواطنا في المجتمع العربي بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي، تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.