الضفة: إصابات جراء قصف جوي للاحتلال في طوباس

بحسب الهلال الأحمر، فإن الاحتلال منع طواقمها من الوصول إلى المصابين ومكان الاستهداف.

من المكان الذي استهدفه قصف الاحتلال

أصيب فلسطينيان اليوم، الإثنين، في قصف جوي للاحتلال استهدف موقعا في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

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وفي التفاصيل، فإن طيران الاحتلال المسيّر استهدف مواطنين في الجهة الشمالية من مدينة طوباس.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن الاحتلال منع طواقمها من الوصول إلى المصابين ومكان الاستهداف.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس صباح اليوم، بعد أن تسللت قوات خاصة "مستعربين" إلى المدينة، وتواجدت قرب أحد المحال التجارية على الشارع الرئيس، فيما أطلق الجنود القنابل الدخانية في المنطقة، قبل أن يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري باتجاه المدينة.

كما تمركزت دورية للاحتلال في منطقة الشارع الرئيس، إذ أعاق الاحتلال تنقل المواطنين بالإضافة إلى انتشاره والقناصة في عدة مناطق بالمدينة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة على ارتفاع منخفض.