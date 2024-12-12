جسر الزرقاء: إصابة شاب بجروح خطيرة وطفل بجروح متوسطة بجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرية جسر الزرقاء، صباح اليوم الخميس، عن إصابة شاب (20 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة جدا، وطفل (12 عاما) بجروح متوسطة.

أُصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة جدا، وطفل بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرية جسر الزرقاء، صباح اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين ونقلهما بوسطة سيارتي للإسعاف المكثف إلى مستشفى "هيلل يافيه" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج.

وأفاد المسعف في طب الطوارئ، مراد جربان، بأنه "رأينا شابًا، يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا، يرقد فاقدًا للوعي دون نبض وتنفس مع وجود جروح نافذة في جسده. قدمنا ​​له العلاج الطبي الأولي ونقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة. وأصيب بالقرب منه صبي، يبلغ من العمر 12 عامًا، بجروح متوسطة".

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، وأعلنت عن أنها باشرت جمع النتائج والأدلة إلى جانب عمليات البحث عن المشتبه بهم.