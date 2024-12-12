شهيد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب "استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس".

استشهد شاب إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ، خلال اقتحامه مخيّم بلاطة شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب "استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس".

وذكرت مصادر محلية، أن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال، خلال اقتحام المخيم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن "قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول لإصابة في شارع العيادة، داخل مخيم بلاطة".

وأصيب العديد من الأشخاص بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام، مساء الأربعاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها شمالي الضفة نقلت إلى المستشفى "إصابة لمواطن بالرصاص الحي في البطن من بلدة بزاريا (شمالي مدينة جنين)".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص.

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين خلال الاقتحام".

وفي نابلس شمالي الضفة، ذكرت أن "قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، بينهم مسنان جرى نقلهما إلى المستشفى".

وأشارت إلى إغلاق جيش الاحتلال عددا من الشوارع والمداخل التي تربط القرية بالقرى المجاورة.

ووسط الضفة، أفادت المصادر المحلية، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة أبو قش، شمال مدينة رام الله، وأوقف مركبة و"اعتقل شابا لم تُعرف هويته".

في السياق، قالت محافظة القدس، إن النيران اشتعلت في منزل وأصيب عدد من الأهالي بحالة اختناق بالغاز خلال اقتحام للجيش الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرقي القدس.

وأغلق جيش الاحتلال دخل خربة (تجمع صغير) في بلدة تقوع، شرق مدينة بيت لحم، بمكعبات إسمنتية، ما أدى لتقييد حركة الأهالي.

وبموازاة الحرب على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر إجمالا عن 810 شهداء، ونحو 6 آلاف و450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.