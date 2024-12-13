شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت عوا قرب الخليل

مدير مستشفى دورا الحكومي: الشاب محمد أحمد حسين مسالمة (23 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة، وصل إلى قسم الطوارئ دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته، جراء إصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اليوم الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن “قوات الاحتلال سلمت طواقمها شهيدًا (23 عامًا) في بلدة بيت عوا بالخليل، وتم نقله للمستشفى”.

وكانت مصادر محلية تحدثت عن اغتيال قوات إسرائيلية خاصة، شابًّا، داخل منزل في بلدة بيت عوا.

وقال مدير مستشفى دورا الحكومي، محمد ربعي، إن الشاب محمد أحمد حسين مسالمة (23 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة، وصل إلى قسم الطوارئ دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته، جراء إصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب المواطنين ما أدى إلى استشهاد الشاب مسالمة.

وقال رئيس بلدية بيت عوا، محمد مسالمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ميثاق مسالمة، خلال اقتحامها البلدة.