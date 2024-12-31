مصر تجري أول اتصال رسمي مع الإدارة الجديدة في سورية

تلقى وزير الخارجية السوري اتصالا من نظيره المصري، في محادثة رسمية هي الأولى بين البلدين منذ الإعلان عن تشكيل حكومة سورية جديدة وإسقاط نظام بشار الأسد.

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في محادثة رسمية هي الأولى منذ الإعلان عن تشكيل حكومة سورية جديدة وإسقاط نظام بشار الأسد.

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وقال وزير الخارجية السوري، إنه "تلقيت اتصالا من وزير الخارجية المصري الذي أكد أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أن "الوزير عبد العاطي أكد خلال اتصاله أن مصر وسورية يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد".

وبسطت فصائل سورية في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري سيطرتها على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ ذلك اليوم، تشهد دمشق زيارات لمسؤولين إقليميين ودوليين، يعقدون اجتماعات مع الإدارة الجديدة التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام الأسد، في إطار جهودهم لاستكشاف المرحلة الجديدة في سورية وبناء علاقات مع القيادة الحالية.

كما يتلقى مسؤولو الإدارة الجديدة اتصالات مكثفة من هؤلاء المسؤولين في الإطار ذاته.

والسبت الماضي، أعرب الشيباني في تدوينه عبر "إكس" عن تطلع بلاده لبناء "علاقات هامة وإستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت (مظلة) احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

وفي تصريح سابق، قال الشيباني، إن "الأيام القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين سورية ومحيطها العربي على كافة الصعد".