10 قتلى و30 جريحا دهسا في مدينة نيو أورلينز الأميركية

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، مما دفع الشرطة إلى الرد.

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست مركبة حشدا من الناس في حي سياحي بنيو أورلينز، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الأميركية الأربعاء.

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وأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان "الاستجابة حاليا لحادث أدى إلى عدد كبير من الإصابات، نجم عن دهس آلية حشدا كبيرا في شارع كانال وبوربون" مشيرة إلى "30 إصابة وعشرة قتلى".

ونقلت محطتان تلفزيونيتان أميركيتان عن مصادر في الشرطة قولها، إن المشتبه بتنفيذه عملية الدهس قتل.

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الحادثة، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ"الحي الفرنسي".

وذكرت الشرطة في نيو أورلينز أن سائق الشاحنة الصغيرة حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقالت المسؤولة في الشرطة، آن كيركباتريك، خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة"، مشيرة إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما.

وقالت "هذا الرجل، الجاني، أطلق النار على عناصرنا من سيارته خلال العملية، وأصيب اثنان منهم وحالتهما مستقرة".

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي الأربعاء، إن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت أليثيا دنكان من الإف بي آي خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ"الحي الفرنسي".

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، مما دفع الشرطة إلى الرد.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، وصف مسؤولو الطوارئ الذين وصلوا إلى مكان الحادث بأنه "خسارة جماعية في الأرواح".

وذكرت وكالة الاستعداد للكوارث الرسمية في نيو أورلينز في بيان، أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة، محذرة من الاقتراب من مكان الحادث.

وأفاد شهود عيان بأن "متعة ليلة رأس السنة تحولت إلى رعب" بسبب الحادث الأليم الذي وقع في اليوم الأول من عام 2025.

وقال كيفن غارسيا البالغ 22 عاما لشبكة "سي إن إن" إن الشيء الوحيد الذي رآه هو "شاحنة تصدم الجميع على الجانب الأيسر من رصيف بوربون".