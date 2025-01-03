احتجاز رهائن في سجن آرل في فرنسا

احتجز سجين خمسة أشخاص، رهائن، في السجن، حسبما أفادت مصادر في الشرطة والمنشأة؛ وقالت مصادر إنّ سجينا يحمل سلاحا أبيض، ويعاني "اضطرابات نفسية كبيرة" يحتجز أربعة ممرضين وحارسا.

أكّد مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، احتجاز رهائن في سجن آرل بجنوب فرنسا.

واحتجز سجين خمسة أشخاص، رهائن، في السجن، حسبما أفادت مصادر في الشرطة والمنشأة وكالة "فرانس برس".

وقالت المصادر إنّ سجينا يحمل سلاحا أبيض، ويعاني "اضطرابات نفسية كبيرة" يحتجز أربعة ممرضين وحارسا.

وأشار مصدر في السجن إلى أنّ الرجل ليس لديه أي "ملف إرهابي".

وبدأت عملية احتجاز الرهائن قرابة الساعة 10,15 بتوقيت غرينيتش في الوحدة الصحية التابعة للسجن في آرل، حسبما أضاف مصدر في السجن.

وقال مصدر مطلع على القضية، إنّ "الوضع لا يزال هادئا".

وكان الرجل البالغ 37 عاما أوقف بتهمة الاغتصاب تحت تهديد السلاح. وهو قال إنه يرغب بـ"تغيير السجن"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المسألة.

ونشرت السلطات عناصر من قوات التدخل.

وقال وزير العدل الفرنسي، جيرار دارمانان عبر منصّة "إكس" "نريد أن نحشد كلّ الوسائل" لإنهاء عملية احتجاز الرهائن.

وقال المصدر المطلع على القضية إنّ السجين كان مؤهّلا للإفراج عنه في سنة 2031.