رهط: مصابان بحالة خطيرة جراء تعرضهما للدهس

أسفر حادث دهس عن إصابة شخصين بجراح وصفت بالخطيرة، أحيلا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شخصان (30 و50 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما للدهس في مدينة رهط بمنطقة النقب؛ مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ كان أحدهما فاقدا للوعي ويعاني من إصابة في الرأس والآخر كان بوعيه ويعاني من جراح في أنحاء جسده.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إنه "وصلنا إلى عيادة محلية تواجد بها مصابان عانيا من إصابات خطيرة في جسديهما، إذ كان أحدهما فاقدا للوعي، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية ثم نقلناهما بسيارتي العلاج المكثف".

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف وخلفية الدهس.