طمرة: إصابة فتى (16 عاما) بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار

وفقًا للإسعاف، تم نقل الفتى إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

أُصيب فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، مساء الأحد، بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة.

ووفقًا للإسعاف، تم نقل الفتى إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وفي سياق العنف والجريمة، عُثر، صباح الأحد، على جثتي الشابين مصطفى وسالم الرباعي من مدينة عكا في منطقة الجليل داخل شقة سكنية في مدينة نهريا، شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية أن الشابين، على ما يبدو، تعرضا لجريمة إطلاق نار من مسدس مع كاتم للصوت، وأن الحديث يدور عن نزاع بين عائلات راح ضحيته خلال الأعوام الأخيرة نحو 20 ضحية، وأن جريمة القتل اقترفها جناة خلال الساعات الأخيرة أو أمس، وأن إحدى الجارات أبلغت الشرطة العثور على جثتيهما.

أربعة قتلى من المجتمع العربي منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات المتوفرة أن أربع ضحايا من المجتمع العربي في البلاد سقطوا في جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

ومساء الخميس الماضي، توفي الشاب محمد علي جمل (26 عاما) من مدينة قلنسوة، متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار تعرض لها قبل أيام.

وأسفرت الجريمة الأولى عن مقتل مروان ناصر (51 عاما) من مدينة الطيرة، فجر الخميس.

وسجل في العام 2024 ارتكاب 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.

وتعد هذه الأرقام ضعف عدد الجرائم التي كانت تقترف في السنوات ما قبل تولي وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، منصبه في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، حيث وقعت 109 جرائم قتل في أراضي 48 خلال عام 2022، و111 جريمة قتل خلال عام 2021، و100 جريمة خلال عام 2020.