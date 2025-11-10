قتيل ومصاب برصاص الشرطة في مجد الكروم وجريمة قتل في الناصرة

أقرّ المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وفاة أحد المصابين، إذ كانت جراحه حرجة، وباءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل، فيما أُصيب الآخر بجراح بين الطفيفة والمتوسّطة، في حين أعلنت الشرطة أن الخلفية جنائية، بدون أن تعلن اعتقال أيّ مشتبه به.

قُتل شاب برصاص الشرطة في بلدة مجد الكروم شمالي البلاد، فيما أُصيب آخر بجراح خطيرة في الموقع ذاته، كما قُتل شخص وأصيب شقيقه في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة مساء الإثنين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 226 شخصًا.

وأعلن المركز الطبي للجليل في نهريا عن وفاة شاب متأثرًا بجراحه الحرجة التي أُصيب بها برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في البلدة، فيما لا يزال شاب آخر يتلقى العلاج في وحدة الإصابات الحرجة؛ وأفادت مصادر محلية بأن الضحية هو الشاب محمد صالح خلايلة (25 عامًا) من مجد الكروم.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أن مطاردة بوليسية بين الشرطة وسائق دراجة نارية، شملت إطلاقا للنار، قد شهدتها بلدة مجد الكروم، مساء الإثنين، أسفرت عن إصابة شخصين بجراح تتراوح بين متوسطة وخطيرة. وأضافت أن "طاقما طبيا، نقلهما إلى المستشفى، لاستكمال العلاج".

وذكرت طواقم حيان للعلاج المكثف، في بيان، أنها "قدّمت علاجًا طبيًا لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا من قرية مجد الكروم، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرية". وأضافت أن "حالته وُصفت بالحرجة، وبعد تقديم العلاج الأولي في الميدان ووصله إلى جهاز تنفّس اصطناعي، تمّ نقله على وجه السرعة إلى غرفة الطوارئ في المركز الطبي للجليل لاستكمال العلاج".

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إنها "قامت قوات الشرطة، قبل قليل، بالرد على إطلاق نار، استهدف منزلًا في بلدة مجدالكروم، ما أسفر عن إصابة مسلح بجروح خطيرة". وأضافت أنها "تواصل عمليات البحث عن مشتبه آخر فرّ من المكان".

وفي الناصرة، أفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة القتل في الناصرة، هو صالح عابد صليبي (42 عاما)، مشيرة إلى أن مُطلقي النار قد أصابوا شقيقه بجراح كذلك.

كما لفتت المصادر إلى أن ضحية جريمة القتل، متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

وتأتي هذه الجريمة غداة مظاهرة قطرية نظمت أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية والمكاتب الحكومية في القدس، احتجاجا على تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي وتواطؤ الحكومة في مكافحتها.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بإصابة شخصين جرّاء إطلاق نار على سيّارة بالناصرة، مشيرة إلى أنهما نُقلا إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة. وقد لفتت المصادر إلى أن ضحيتا الجريمة، قد أصيبا بإطلاق نار في حيّ الرام بالمدينة.

وأقرّ المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وفاة أحد المصابين، إذ كانت جراحه حرجة، وباءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل، فيما أُصيب الآخر بجراح بين الطفيفة والمتوسّطة.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "شرعت بالتّحقيق في جريمة إطلاق نار تجاه مركبة في مدينة الناصرة، أسفرت عن مقتل رجل (40 عامًا) من سكان المدينة، وإصابة آخر (38 عامًا) بجروح طفيفة، بحسب المصادر الطبية".

وأضافت أن قواتها "سارعت إلى مكان الحادث، وبدأت بعمليات تمشيط لرصد المشتبهين، إلى جانب فتح تحقيق في ملابسات الحادث". ولفتت إلى أن "الخلفية جنائية، والظروف قيد الفحص".

وتتغلغل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي من دون رادع، في وقت تتقاعس الشرطة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين، وتتواطأ مع الجريمة المنظمة.

وأسفرت الجرائم منذ مطلع العام وحّتى اليوم، عن مقتل 226 شخصا، بينهم 20 امرأة. فيما كانت من بينها 12 جريمة قتل على الأقل ارتكبها عناصر الشرطة.