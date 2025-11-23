بينهم رئيس شعبة العمليات وضابط الاستخبارات بفرقة غزة: زامير يقيل ضباطا كبارا ضالعين بإخفاق 7 أكتوبر

أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، ضباطا رفيعي المستوى بالجيش، على خلفيّة الإخفاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي شهدّ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس.

وقال زامير في كلمة أعلن فيها اتّخاذ قراراته التي سبق نشرها قبل أن يُلقي كلمته، إن "الجيش الإسرائيلي ملتزم بإجراء تحقيق شامل ومهنيّ ومعمّق في كل ما حدث في ذلك اليوم المروّع".

وأضاف أنّ "الجيش الإسرائيليّ فشل في مهمته الأساسية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي حماية مواطني إسرائيل، وقد قررتُ بجدية، استخلاص استنتاجات شخصية بشأن بعض المسؤولين".

وذكر أن "هذا القرار معقّد، وينبع من مسؤوليتي في الموازنة بين الاعتبارات النظامية والقيادية، واحتياجات الجيش الإسرائيلي".

ومن بين الضباط الذين قرّر زامير إقالتهم، رئيس شعبة العمليات بالجيش الإسرائيليّ الذي كان يشغل المنصب حينها، عوديد بسيوك، وضابط الاستخبارات بفرقة غزة، وغيرهما من الضباط الكبار الذين شغلوا مناصب مركزية قبل وخلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك في أعقاب ما توصلت إليه لجنة "ترجمان".

وأتت القرارات عبر اجتماعات عاجلة عقدها زامير خلال يوم الأحد، مع الضباط المعنيين، في خطوة تعدّ من الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب، وقد تؤدي إلى "هزة داخل الجيش"، بحسب ما وصفت تقارير صحافية إسرائيليّة.

وتشمل قرارات زامير إعفاء ضباط كانوا قد قدّموا استقالتهم من مناصبهم، من قوّات الاحتياط، ومن شأن ذلك أن يغيّر وضعه ملفّهم بالجيش، وأن يُسجَّل أنّهم أُقيلوا، لا استقالوا.

وقد جاءت قرارات زامير على النحو التالي:

رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، اللواء بالاحتياط أهارون حاليفا؛ إعفاء من خدمة الاحتياط.

رئيس شعبة العمليات السابق، اللواء عوديد بسيوك؛ إعفاء من خدمة الاحتياط.

قائد المنطقة الجنوبية السابق، اللواء يارون فينكلمان؛ إعفاء من خدمة الاحتياط.

قائد سلاح الجوّ، اللواء تومِر بار؛ تقرَّر توجيه ملاحظة قيادية في ملفه العسكريّ إليه، وبحسب زامير، فقد فشل سلاح الجو في أداء مهمة حماية سماء إسرائيل من التهديدات "القريبة من الأرض (الطائرات المسيّرة)"، وهو فشل يعكس فجوات واسعة.

قائد سلاح البحريّة، دافيد ساعر سلاما؛ توجيه ملاحظة قياديّة في ملفه العسكريّ.

رئيس الاستخبارات العسكرية الحاليّ اللواء شلومي بِندر الذي كان قائدا العمليات في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ ستُوجَّه إليه ملاحظة قياديّة في ملفه العسكريّ. وبناءً على طلبه، سيتقاعد من الجيش بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس للاستخبارات العسكرية.

ولفتت تقارير إسرائيلية إلى أن زامير، كان يرى أنه الشخص المناسب لقيادة شعبة الاستخبارات بالجيش.