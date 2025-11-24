مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في أم الفحم وبن غفير يقتحم اللقية ويستفزّ الأهالي

ذكر طاقم طبيّ أنّ مسعفيه "قدّموا العلاج الطبيّ اللازم، وأحالوا شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا إلى مستشفى ’هعيمك’، وهو في حالة حرجة، بسبب جروح نافذة، بينما لا تزال عمليات الإنعاش جارية"، قبل أن تُقرَّ وفاته.

قُتل شاب في العشرين من عمره، جرّاء إصابته بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة أمّ الفحم، قبيل انتصاف ليل الأحد، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بدء العام الجاري إلى 232 قتيلا.

وأفادت مصادر محلية، بأن القتيل في أم الفحم، هو مهدي دبّوس محاميد.

فيما اقتحم وزير الأمن القوميّ، المتطرّف إيتمار بن غفير، بلدة اللقية في النقب، واستفزّ الأهالي تحت حماية مشددة من الشرطة التي أغلقت، الأحد، المدخل الرئيسي والوحيد للبلدة، بوضع عدد من المكعبات الإسمنتية وسطه في خطوة قال رئيس مجلس اللقية المحلي، شريف الأسد، لـ"عرب 48"، بشأنها، إن "الإجراء جاء بشكل مفاجئ دون علم أو تنسيق أو موافقة من المجلس المحلي، ونرفضه رفضًا قاطعًا، فهو خطوة تعسفية تهدف لإرضاء الوزير العنصري بن غفير".

ضحيّة جريمة القتل، الشاب محاميد

وذكر بيان صدر عن بن غفير بعد انتصاف ليل الأحد، أنه "في إطار عملية ’النظام الجديد’ التي أطلقها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفوض داني ليفي، لاستعادة الحُكم، ومكافحة الجريمة في النقب، وصل الوزير إلى اللقية، الليلة، برفقة مئات من عناصر شرطة المنطقة الجنوبية، وعشرات المركبات، وقوات خاصة، لمتابعة العملية عن كثب والاجتماع مع قوات الشرطة في الميدان".

وأضاف أن "رئيس مجلس اللقية، حاول الاستفزاز، لكن الوزير بن غفير أوضح لهما، أن الحكم يعود، ونحن أصحاب (المكان)".

بن غفير أمام رئيس مجلس اللقية خلال الاقتحام

و"أجرى بن غفير جولة مع القوات، تخللتها مناوشات متفرقة، إلا أن النشاط استمر بشكل متتابع في إطار الجهود المكثفة لإعادة الأمن والنظام إلى بلدات النقب".

وبحسب البيان، قال بن غفير: "لن يثنينا شيء. نحن نفعل ما لم نفعله منذ 30 عامًا؛ من كان جيدًا، فسنكون جيّدين معه، ومن ليس كذلك سيُعامل بيد قويّة؛ أتفهم أن هناك سكانًا يمرون بوقت عصيب، فليتجاوزوا ذلك. جئنا لنذكرهم من هو صاحب (المكان) في دولة إسرائيل".

القتيل بأم الفحم نُقل إلى عيادة محلية ثم للمشفى حيث أُقرّت وفاته

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة في أم الفحم، إنّه "تلقّى بلاغا في تمام الساعة 11:24 مساءً، يفيد بإصابة شخص في حدث عنف، ونُقل إلى عيادة محلية في أم الفحم".

وأضاف أنّ مسعفيه "قدّموا العلاج الطبيّ اللازم، وأحالوا شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا إلى مستشفى ’هعيمك’، وهو في حالة حرجة، بسبب جروح نافذة، بينما لا تزال عمليات الإنعاش جارية"، قبل أن تُقرَّ وفاته، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، إن "المصاب كان فاقدًا للوعي، من دون نبض ولا تنفُّس، ويعاني من جروح نافذة خطيرة للغاية في جسده".

وأضاف: "قدمنا ​​له علاجًا طبيًا أنقذ حياته، تضمن جهود إنعاش مطوَّلة، ونقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة، ونحن نكافح من أجل حياته"، إلا أن وفاته أُقرَّت بعد ذلك، متأثرا بإصابته الحرجة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "شرطة مركز أم الفحم، فتحت تحقيقًا بعد وقت قصير من ورود بلاغ عن إطلاق نار على شاب في المدينة"، مضيفة أن "مصادر طبية أفادت بأنه قد توفي متأثرًا بجراحه، ولم تُعرف تفاصيل الحدث حتى الآن".

وذكرت أن "شرطة مركز أم الفحم وواجدت في موقع الحادث، وبدأت بجمع الأدلة بالتعاون مع خبراء الطب الشرعيّ، كما تُقيم نقاط تفتيش، وتجري عمليات بحث في المنطقة، بحثًا عن المشتبه بهم في إطار التحقيق الذي بدأ".

ولفت البيان إلى أنه "يبدو أن خلفية الحدث جنائية، والظروف قيد التحقيق".

16 قتيلا خلال الشهر الجاري

وارتُكبت 16 جريمة قتل في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والقتلى بالإضافة إلى القتيل في أم الفحم، الأحد، هم: باسل فرعوني، وأشرف وعبد الله أبو مديغم من رهط، وميثم زيود من مصمص، ويوسف الأطرش من الرملة، وتهليل عامر من كفر قاسم، ومحمد خلايلة من مجد الكروم، وصالح عابد صليبي من الناصرة، وأمير الوحواح من اللد، وحسين سموني من يافا، والشقيقين محمد ووليد مغربي من الرملة، ومراد يوسف من حيفا، وعبد الفتاح صبيحات من سالم، وأمين إغبارية من أم الفحم.

232 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 232 شخصا، منذ مطلع العام، وحتّى الأحد، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 190 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 117 من الضحايا دون سنّ الثلاثين، بينهم ستة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة. كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.