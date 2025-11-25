مقتل سامي مغربي من الرملة في جريمة إطلاق نار بتركيا

وقعت الجريمة، وفقًا لتقارير تركية، حوالي الساعة 4:30 مساءً في مقهى. التقى مغربي بابن عمه عماد، وخلال المحادثة، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى شجار بالأيدي. أصيب الزبائن بالذعر ولاذوا بالفرار، فأخرج عماد مسدسًا وأطلق النار على ابن عمه.

قُتل سامي مغربي، في الخمسينيات من عمره، من مدينة الرملة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء تواجده في تركيا.

ووفق إعلام تركي، قُتل مغربي رمياً بالرصاص في أنطاليا، تركيا، أول من أمس الإثنين. ووفقاً للتقارير المحلية، قُتل مغربي برصاص ابن عمه، خلال جلسة للصلح يينهما. ومن المحتمل أن تكون الخلفية ثأرًا دمويًا.

وقعت الجريمة، وفقًا لتقارير تركية، حوالي الساعة 4:30 مساءً في مقهى. التقى مغربي بابن عمه عماد، وخلال المحادثة، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى شجار بالأيدي. أصيب الزبائن بالذعر ولاذوا بالفرار، فأخرج عماد مسدسًا وأطلق النار على ابن عمه. بعد نفاد مخزن الرصاص، ركض إلى سيارته، وأحضر مخزنًا آخر مليئًا بالرصاص، وأطلق النار على ابن عمه مرة أخرى. عُثر في مكان الحادث على 22 رصاصة فارغة.

انهار سامي مغربي، وعندما توقف إطلاق النار، خرج صاحب المقهى واستدعى فرق الإنقاذ. أُعلنت وفاة مغربي في مكان الحادث. هرب ابن العم في سيارة مع شخص آخر، وأُلقي القبض عليهما على بُعد حوالي 10 كيلومترات من مكان الجريمة. كُبِّلت أيديهما واقتيدا للاستجواب، حيث اعترف عماد مغربي بالجريمة وقال إنه ألقى المسدس بعيدًا.

ووصلت طواقم طبية وقوات شرطية إلى المكان، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة مغربي متأثرا بجروحه الخطيرة. فيما جرى نقل الجثة للتشريح وفتح تحقيق في الجريمة.

القتيل مغربي كان معروفا للشرطة الإسرائيلية، وقد قضى فترة في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات، من بين تهم أخرى. وكان يُشتبه سابقًا في تورطه، من بين تهم أخرى، في مقتل بروفيسور ديفيد نيف عام 2007. وكان مغربي المشتبه به الرئيسي في القضية، ولكن أُفرج عنه في النهاية دون توجيه أي تهم إليه.

في العام الماضي، قُتل أنس عبد القادر (30 عامًا)، من سكان كفر ياسيف في الجليل الغربي، رميًا بالرصاص في إسطنبول، تركيا. وأعلنت الشرطة المحلية بعد الجريمة أن دافع الاغتيال هو دين مالي. هرب القتلة الثلاثة بعد الجريمة إلى بلغاريا، ومنها إلى رومانيا، حيث أُلقي القبض عليهم بعد أيام قليلة.

في السنوات الأخيرة، غادر عدد من الشبان من المجتمع العربي إلى الخارج بسبب الخطر على حياتهم. يعيش عدد من الذين غادروا البلاد في تركيا.

18 قتيلا خلال الشهر الجاري

وارتُكبت 18 جريمة قتل في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والقتلى بالإضافة إلى الجريمة في تركيا، هم: صباح أبو القيعان من جت المثلث، باسل فرعوني من الناصرة، وأشرف وعبد الله أبو مديغم من رهط، وميثم زيود من مصمص، ويوسف الأطرش من الرملة، وتهليل عامر من كفر قاسم، ومحمد خلايلة من مجد الكروم، وصالح عابد صليبي من الناصرة، وأمير الوحواح من اللد، وحسين سموني من يافا، والشقيقين محمد ووليد مغربي من الرملة، ومراد يوسف من حيفا، وعبد الفتاح صبيحات من سالم، وأمين إغبارية من أم الفحم.

234 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 234 شخصا، منذ مطلع العام وحتى اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 190 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 117 من الضحايا دون سنّ الثلاثين، بينهم ستة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة. كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.